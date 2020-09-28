Tek güzellik Aboubakar
Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti, Konyaspor karşısında 45 dakikalık futboluyla göz doldurdu; attığı bir gol ise ofsayttan iptal oldu.
Beşiktaş'ta yeni transfer Vincent Aboubakar ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Kamerunlu forvet, sergilediği futbolla göz doldurdu. Müzmin sakat olduğu iddialarını tekzip edercesine etkili işler yapan Aboubakar, takımı hücumda hareketlendirdi ancak kötü günündeki Kartal'a bu yetmedi. Adem Ljajic'e attırdığı bir gol ve kendisinin attığı gol 'ofsayt' gerekçesiyle iptal edilen 28 yaşındaki yıldız, faydalı olacağının sinyallerini verdi. Taraftarlar, 3 yıl sonra geri dönen ve 1+1 yıllık kontrata imza atan Aboubakar için, "Takımdaki tek güzel şeydi" yorumunu yaptı.
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