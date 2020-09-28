28 Eylül 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Tek güzellik Aboubakar

Tek güzellik Aboubakar
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.09.2020

Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti, karşısında 45 dakikalık futboluyla göz doldurdu; attığı bir gol ise ofsayttan iptal oldu.

Beşiktaş'ta yeni transfer Vincent ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Kamerunlu forvet, sergilediği futbolla göz doldurdu. Müzmin sakat olduğu iddialarını tekzip edercesine etkili işler yapan Aboubakar, takımı hücumda hareketlendirdi ancak kötü günündeki 'a bu yetmedi. Adem Ljajic'e attırdığı bir gol ve kendisinin attığı gol 'ofsayt' gerekçesiyle iptal edilen 28 yaşındaki yıldız, faydalı olacağının sinyallerini verdi. Taraftarlar, 3 yıl sonra geri dönen ve 1+1 yıllık kontrata imza atan Aboubakar için, "Takımdaki tek güzel şeydi" yorumunu yaptı.

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