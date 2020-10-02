Son dakika transfer haberi... Beşiktaş, Sporting Lizbon forması giyen Fransız sağ bek Valentin Rosier'i 1 yıllığına kiraladı. 24 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayı giyerek objektiflere poz verdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir transferi daha bitirdi. A Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılar, Fransız sağ bek Valentin Rosier'i 1 yıllığına kiraladı.



Yıldız futbolcu siyah-beyazlı takıma imza atmak için İstanbul'a gelmişti.

FORMAYI GİYDİ

Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Sporting'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier, siyah-beyazlı formayı giydi.

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