02 Ekim 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier formayı giydi

Beşiktaş'ın yeni transferi formayı giydi! İşte o kare
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 Giriş Tarihi: 02.10.2020

Son dakika haberi... , forması giyen Fransız sağ bek 'i 1 yıllığına kiraladı. 24 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayı giyerek objektiflere poz verdi.

çalışmalarını sürdüren bir transferi daha bitirdi. A Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılar, Fransız sağ bek 'i 1 yıllığına kiraladı.

Yıldız futbolcu siyah-beyazlı takıma imza atmak için İstanbul'a gelmişti.

FORMAYI GİYDİ

Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Sporting'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier, siyah-beyazlı formayı giydi.

Valentin Rosier Beşiktaş'ta

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