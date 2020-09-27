Konyaspor 4-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar ilk yenilgisini alırken, ev sahibi ekip de ilk galibiyetini elde etti.

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmada Konyaspor adına galibiyeti getiren golleri 28. ve 78. dakikalarda Shengelia ve 63. ve 83. dakikadalarda ise Kravets attı. Kara Kartal'ın tek golü ise 90. dakikada Gökhan Töre'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Süper Lig'de ilk yenilgisini alıp 4 puanda kalırken; yeşil-beyazlılar ise ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

18'inci dakikada Cikalleshi'nin pasında ceza sahası dışında topu önünde bulan Shengelia'nın şutunda top N'Sakala'ya çarparak kornere çıktı.

28'nci dakikada Ömer Ali Şahiner'in köşe vuruşunda ceza sahası içinde Shengelia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-0.

63'üncü dakikada Milosavic'in pasında topla buluşan Kravest'in şutunda top ağlara gitti: 2-0.

68'nci dakikada Miya'nın ceza sahasında şutunda top yandan auta çıktı.

70'inci dakikata sol kanattan N'Sakala'nın ortasında Aboubakar'ın şutunda kaleci Sehic, topu kornere çeldi.

78'inci dakikada Kravest'in pasında çeza sahası yayından Shengelia'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

81'inci dakikada Vida'nın ceza sahasındaki Miya'ya müdahalesiyle Miya yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını işaret edip, Vida'ya sarı kart gösterdi.

83'üncü Dakikada Kravest'in penaltı vuruşunda top ağları havalandırdı: 4-0.

90+1'inci dakikada sağ kanattan topla ceza sahasına giren Gökhan Töre'nin şutunda top filelerle buluştu.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un, 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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