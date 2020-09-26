26 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar'ın lisansı çıktı! Konyaspor maçında oynayacak mı?

Aboubakar'ın lisansı çıktı! Konyaspor maçında oynayacak mı?
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

Forvet arayışlarını sürdüren , eski futbolcusu 'ı renklerine katmıştı. Siyah-beyazlılar Kamerunlu golcünün lisansını çıkardı. Deneyimli forvet, karşısında şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'ın boşluğunu eski yıldızı ile dolduran 'ta flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılar, her konuda anlaşma sağladığı ancak transferini henüz resmi olarak açıklamadığı Vincent Aboubakar'ın lisansını çıkardı. Yıldız ismin lisansı TFF'nin resmi sitesinde de yer aldı.

Kamerunlu golcü, böylece Beşiktaş'ın ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda yer alabilecek.

Aboubakar yeniden Beşiktaş'ta! Sözleşmesinde ilginç detay... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'a bir forvet daha! Aboubakar'dan sonra... Beşiktaş'a bir forvet daha! Aboubakar'dan sonra...
Aboubakar yeniden Beşiktaş'ta! Sözleşmesinde ilginç detay... Aboubakar yeniden Beşiktaş'ta! Sözleşmesinde ilginç detay...
İşte Beşiktaş'ta son durum! İşte Beşiktaş'ta son durum!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör