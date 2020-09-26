Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ı renklerine katmıştı. Siyah-beyazlılar Kamerunlu golcünün lisansını çıkardı. Deneyimli forvet, Konyaspor karşısında şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'ın boşluğunu eski yıldızı Vincent Aboubakar ile dolduran Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılar, her konuda anlaşma sağladığı ancak transferini henüz resmi olarak açıklamadığı Vincent Aboubakar'ın lisansını çıkardı. Yıldız ismin lisansı TFF'nin resmi sitesinde de yer aldı.

Kamerunlu golcü, böylece Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda yer alabilecek.

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