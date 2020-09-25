25 Eylül 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Güven Yalçın ilk golünü Rio Ave'ye attı!

'Güven'i boşa çıkarmadı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.09.2020

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ile karşılaşan Beşiktaş'ta Güven Yalçın, Avrupa perdesindeki ilk golünü Portekiz temsilcisine attı.

Avrupa Ligi 3. Ön Eleme mücadelesinde 'yi konuk eden Beşiktaş, Güven'le öne geçti. Ljajic'in pasında sağ kanatta topla buluşan Necip, arka direğe çok iyi bir orta gönderirken, iyi yükselen Güven Yalçın kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Bu gol Güven Yalçın'ın Avrupa arenasındaki ilk golü oldu. 2018-19 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer olan 21 yaşındaki futbolcu, 42 Süper Lig maçında 11 gol atıp 3 asist yaparken, 6 Avrupa mücadelesinde ise gole katkı sunamamıştı. Güven Yalçın, Rio Ave karşısında attığı golle siftah yaptı.

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