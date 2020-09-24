24 Eylül 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Caner Erkin Beşiktaş'ı icraya verdi

Beşiktaş'ta Caner Erkin şoku! Kulübü icraya verdi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 Giriş Tarihi: 24.09.2020

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra eski takımı Fenerbahçe'te olan , siyah-beyazlı takımdaki alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulübü icraya verdi.

Beşiktaş, eylül ayında oyunculardan 'Borçsuzluk kağıdı' almak zorunda ancak yönetim, eski futbolcuları 'den gelen hamle ile şaşkınlık yaşadı. Hürriyet'te yer alan habere göre tecrübeli oyuncunun ödemeler için icra takibi başlattığı ifade edildi.

Eski basketbol şube direktörü olan Turhan Koray'ın da icra takibi başlattığı belirtilirken, Voleybol Takımı'nın eski kaptanı Dilara Bilge de alacağı 66 bin TL'nin tahsili için icra başlattı.

Beşiktaş kulübünün icra takibine itiraz etmesi üzerine Bilge bu kez itirazın iptali edilmesi için dava açarak, itirazına konu alacak miktarının yüzde 20 oranında icra inkar tazminatı verilmesini talep etti.

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