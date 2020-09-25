25 Eylül 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta kale Utku Yuvakıran'da

Kalede Utku sahne aldı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.09.2020

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rio Ave ile karşılaşan Beşiktaş'ta, kalede Utku Yuvakıran vardı. Genç kaleci siyah-beyazlı takımda 281 gün sonra ilk 11'de yer aldı.

Beşiktaş'ın 1 numarasında dün akşam farklı bir isim vardı. Genç kalecilerden Utku Yuvakuran, 281 gün sonra ilk 11'de şans buldu. Siyahbeyazlı ekibe geldiği günden beri istediği süreleri alamayan Utku, son olarak geçen sezon Beşiktaş'ın 'nda Anagold 24Erzincanspor ile 18 Aralık 2019'da oynadığı karşılaşmada forma giymişti. Utku, maçın uzatma bölümünde net bir golü kurtarırken, penaltılarda ise kalesine gelen 4 atışı da kurtarmayı başaramadı.

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