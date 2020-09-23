23 Eylül 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Rio Ave'yi konuk ediyor

Beşiktaş'ın konuğu Rio Ave
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.09.2020

'nde Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray ile ülkemizi temsil eden , 24 Eylül Perşembe günü sahasında Portekiz ekibi 'yi konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

Avrupa mücadelesine Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda başlayan ve Yunanistan temsilcisi PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olan , 'nde ilerlemek için yarınki karşılaşmaya çıkacak.

ise 2. ön eleme turunda 'in Borac takımını deplasmanda 2-0 yenerek adını 3. ön eleme turuna yazdırmıştı.

Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi!

Kazanan play-off turuna yükselecek

Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, play-off turuna yükselecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Turu atlayacak takım play-off'ta İtalya'nın Milan ve Norveç'in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla İstanbul'da karşılaşacak.

Sergen Yalçın yine yok

'deki maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkan , yarınki karşılaşmada yer alamayacak.

Son test sonucu negatif çıkan Yalçın, karantina sürecinden dolayı ligdeki Trabzonspor ve Fraport TAV maçlarında takımının başında yer alamamıştı.

Sergen Yalçın'dan Ryan Babel'e veto!

N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup takımla çalışmalara başladı

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Georges-Kevin N'Koudou ve , takımla çalışmalara başladı.

Hazırlık maçında sakatlanan N'Koudou, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmalarında görev alamamıştı. Trabzonspor mücadelesinde aynı durumu yaşayan Oğuzhan ise Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında yer alamamıştı.



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