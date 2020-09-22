Sergen Yalçın'dan Ryan Babel'e veto!

Galatasaray'ın 2.5 milyon Euro'luk maaşından kurtulmak için başka bir takıma göndermeyi planladığı Ryan Babel, Beşiktaş'a önerilmişti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın bu transferi veto etti. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Galatasaray'dan yılda 2.5 milyon Euro kazanan ve maaş indirimine gitmeyen Ryan Babel, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş Yönetimi'nin kiralık olarak değerlendirmeye aldığı Ryan Babel'e başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik patron Sergen Yalçın'dan veto geldi.

Galatasaray'dan bedelsiz olarak kiralanma imkanı doğan Ryan Babel'i yıllık 2.5 milyon Euro maaşı ve daha önce siyah-beyazlı taraftarlar ile yaşadığı diyaloglardan dolayı veto eden başkan Çebi, konuyu yine de Sergen Yalçın'a taşıdı.

Babel'in talep ettiği 2.5 milyon Euro maaşı çok bulan Sergen Yalçın, Hollandalı futbolcunun transferi için talepkar olmayacağını başkan Çebi'ye iletti ve Ryan Babel defteri Beşiktaş için açılmadan kapandı.

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