14 Eylül 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Antalyaspor hazırlıkları

Beşiktaş'ta Antalyaspor hazırlıkları
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.09.2020

'in ilk haftasındaki zorlu maçta deplasmanda 'u 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle giriş yapan , ligin 2. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK 'nde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina sürecinde bulunan teknik direktör 'dan yoksun çalıştı.

Yalçın'ın yardımcıları yönetimindeki idmanda, karşısında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular, istasyon koşularının ardından 5'e 2, dar alanda tek pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, yarım sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek , Fraport TAV karşılaşmasının hazırlıklarını 16 Eylül Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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