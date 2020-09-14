Beşiktaş'ta Antalyaspor hazırlıkları

Süper Lig'de 2020/2021 sezonu start alırken, takımlar bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Kulüpler, 5 Ekim'de sona erecek olan transfer döneminde takımlarını güçlendirmek için arayışlarını sürdürürken; sezonu şampiyonlukla taçlandırmayı amaçlayan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan flaş transfer hamleleri geldi. İşte Süper Lig'in üç büyük kulübünün gündemindeki isimler... | Son dakika transfer haberleri