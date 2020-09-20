Beşiktaş'ta Gökhan Töre ilk antremanına çıktı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda sahasında Rio Ave ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Gökhan Töre de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig'in 2. haftasında dün sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Avrupa maçı mesaisine start verdi. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda sahasında Rio Ave'yi konuk edecek olan siyah-beyazlılar, bu mücadelenin hazırlıklarına bu sabah yaptığı idmanla başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Dün oynanan Antalyaspor maçına forma giyen futbolcular idmanı sahada yapılan rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, kondisyon koşuları, yarım sahada yapılan çift devreli maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Rio Ave maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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