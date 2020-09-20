Beşiktaş'ta Gökhan Töre ilk antremanına çıktı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda sahasında Rio Ave ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Gökhan Töre de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Süper Lig'in 2. haftasında dün sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Avrupa maçı mesaisine start verdi. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda sahasında Rio Ave'yi konuk edecek olan siyah-beyazlılar, bu mücadelenin hazırlıklarına bu sabah yaptığı idmanla başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Dün oynanan Antalyaspor maçına forma giyen futbolcular idmanı sahada yapılan rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, kondisyon koşuları, yarım sahada yapılan çift devreli maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Rio Ave maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama