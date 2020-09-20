20 Eylül 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Gökhan Töre ilk antremanına çıktı

Gökhan Töre ilk antremanına çıktı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.09.2020

, 3. ön eleme turunda sahasında ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlıların yeni transferi de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

'in 2. haftasında dün sahasında ile 1-1 berabere kalan , Avrupa maçı mesaisine start verdi. Perşembe günü 3. Ön Eleme Turu'nda sahasında 'yi konuk edecek olan siyah-beyazlılar, bu mücadelenin hazırlıklarına bu sabah yaptığı idmanla başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Dün oynanan Antalyaspor maçına forma giyen futbolcular idmanı sahada yapılan rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, kondisyon koşuları, yarım sahada yapılan çift devreli maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Rio Ave maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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