Beşiktaş bombayı patlatıyor! Transferi böyle duyurdular

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Son olarak eski futbolcusu Gökhan Töre ile sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, Jeremain Lens'in ayrılık ihtimaline karşı Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için teklifini yaptı. İşte detaylar... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 20.09.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 12:07 ABONE OL