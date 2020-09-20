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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Transferi böyle duyurdular

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Son olarak eski futbolcusu Gökhan Töre ile sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, Jeremain Lens'in ayrılık ihtimaline karşı Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için teklifini yaptı. İşte detaylar... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Giriş Tarihi: 20.09.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 12:07
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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Transferi böyle duyurdular

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor ile son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.

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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Transferi böyle duyurdular

Burak Yılmaz'ın Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olmasının ardından önceliği forvet transferine veren siyah-beyazlılar, kanat bölgesini de güçlendirmek için kolları sıvadı.

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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Transferi böyle duyurdular

Eski futbolcusu Gökhan Töre'yi renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, Jeremain Lens için gelecek teklifleri değerlendirme kararı alırken, Hollandalı futbolcunun ayrılık ihtimaline karşı bu bölgeye bir takviye daha yapılacak.

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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Transferi böyle duyurdular

Kara Kartal'da dört koldan arayış sürerken, Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Transferi böyle duyurdular

Arjantin basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, Boca Juniors forması giyen Arjantinli kanat oyuncusu Eduardo Salvio'yu gündemine aldı.

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