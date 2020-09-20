Emre Kocadağ'dan transfer ve Nazım Sangare açıklaması
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Forvet transferiyle ilgili konuşan Kocadağ, Fenerbahçe'ye transfer olan Nazım Sangare ile ilgili "Nazım Sangare, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Nazım Sangare Beşiktaş'a gelmek istediğini belirtti, biz de onun üzerine görüştük." dedi.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kocadağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"KÖTÜ HAKEM YÖNETİMİ DEVAM EDİYOR"
Geçen seneki kötü hakem yönetimi devam ediyor. Medya da ilginç, nedense bizim maçlarımızdaki konularda tersimize yorumlar yapılıyor. Yeni talimat diyorlar, kaleye giden top elle çevriliyor. Golden önce taç var, 4. hakemin önünde, herkesin malumu. Öncesinde faul var, avantaja bırakıp 30 saniye sonra faul çaldığı pozisyon var hakemin.
"HERKES OBJEKTİF OLSUN"
İlginç, algı da ilginç. Demek ki el değil ya da biz yanlış biliyoruz, kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Beşiktaşlı yorumculara sesleniyorum, gazetecilik ve yorumculuk tarafsızsa herkes ona göre yorum yapar.
"FORVET TRANSFERİNİ BU HAFTA AÇIKLAYACAĞIZ"
"Forvet transferinde görüşmeler sürüyor, bu hafta içinde inşallah açıklayacağız."
"SANGARE BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTEDİĞİNİ BELİRTTİ"
"Nazım Sangare, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Nazım Sangare Beşiktaş'a gelmek istediğini belirtti, biz de onun üzerine görüştük."
"SAĞ BEK ALTERNATİFLERİMİZ VAR"
"Sağ bek konusunda alternatifimiz var, rakiplerimize bakıyoruz, hepsinde eksik bölgeler var. Avrupa'da transfer, şu anda yeni yeni piyasada kendine kulüp arar pozisyona geldi, Taraftarımız yanlış düşünmesin bu konuları. İsimler sonuna kadar kovalamayı gerektiriyor."
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