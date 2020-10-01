Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'dan şampiyonluk sözleri
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, kulüp dergisinin ekim ayında yer alan röportajında yeni sezonda şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.
Genç yaşta görev aldığı Beşiktaş'ta uzun yıllar oynamak istediğini vurgulayan Ersin, "Altyapısından yetiştiğim kulüb��mde hedeflerim var. Bu hedefleri gerçekleştirmek için ise çok çalışmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Taraftarları çok özlediğini anlatan genç kaleci, "Taraftarlarımız iyi de oynasak kötü de oynasak arkamızda duruyor. O desteklerini hiç bırakmasınlar. Çünkü hata yaptığımızda toparlanmamızda çok büyük bir etken. Şu an maçlar seyircisiz. Taraftarımızın önünde oynamak bizim hayalimizdi. Umarım en kısa zamanda buluşur ve taraftarımızın önünde futbol oynar, onları mutlu ederiz." değerlendirmesinde bulundu.
Futbola başlamasında babasının büyük desteği olduğunu belirten Ersin, "Ama annem daha ziyade okula konsantre olmamı istiyordu. Babamın desteği sayesinde çok sorun olmadı ve okulla beraber götürdüm. Annem hala okula devam etmemi çok istiyor. Babam da istiyor tabii. Ben de onlar için bu yıl üniversite sınavına gireceğim." görüşlerine yer verdi.
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