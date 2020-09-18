Josef de Souza hazır değil

Orta saha arayışlarındaki Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza'yla 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştı. Siyah-beyazlı takımın yardımcı antrenörü Murat Şahin deneyimli yıldız için, "Takıma daha yeni katıldı, hazır olmadan kullanmayacağız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yokluğunda takımın başında olan Yardımcı Antrenör Murat Şahin, Antalyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Yeni transfer Josef de Souza'nın performansı sorulan Şahin, "Salı günü itibariyle bizimle antrenmanlara başladı. Oyuncular yeni geldiler, takım halinde bir hazırlık dönemindeyiz. Belirli bir zamana ihtiyaçları var. Oyuncular hazır olmadan çok da kullanmak istemiyoruz. Çünkü önümüzde uzun bir süreç var. Ligde geriye kalan 38 hafta var, UEFA'sı var, Türkiye Kupası var. Bu yüzden hazır olduğunda kullanmayı düşünüyoruz. Şu anda hem takımla idmanlara başlattık, hem de ekstradan özel bir antrenman programı var. Onları da tamamladığında aramıza katılacaktır. İnşallah takımımıza faydalı olacaktır, bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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