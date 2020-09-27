27 Eylül 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın açıkladı! "Lens ve Umut Nayir'i kadromuzda düşünmüyoruz"

Yalçın açıkladı! 2 ismi kadromuzda düşünmüyoruz
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

'in 3. haftasında ile karşılaşan 'ta, teknik direktör açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, ve 'i kadroda düşünmediklerini ifade etti.

Teknik Direktörü , Konya maçı öncesinde flaş açıklamalarda bulundu. Lens ve 'le yola devam etmek istemediklerini belirten Yalçın, "Lens ve Umut Nayir'i artık kadromuzda düşünmüyoruz. Ya başka takım bakacaklar ya da dışarıda kalacaklar." ifadesini kullandı.

"MURAT HOCA ÇOK İYİ YÖNETTİ"

Corona virüsünü atlatan Sergen Yalçın, takımın başına yeniden dönmesiyle ilgili ise, "Arayan, soran, destek veren herkese teşekkürler. 2 haftalık bir karantina süreci oldu. Uzak kalmak zor, biraz olayın dışında kalıyorsun. Murat hoca çok tecrübeli, bu süreci çok iyi yönetti, bu vesileyle teşekkürler. Tekrar döndük, başladık, inşallah bundan sonra kimse bunu yaşamaz" dedi.

Lens'ten sonra o da gidiyor! Yalçın kararını verdi haberin devamı

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