Sergen Yalçın açıkladı! "Lens ve Umut Nayir'i kadromuzda düşünmüyoruz"
Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Jeremain Lens ve Umut Nayir'i kadroda düşünmediklerini ifade etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konya maçı öncesinde flaş açıklamalarda bulundu. Lens ve Umut Nayir'le yola devam etmek istemediklerini belirten Yalçın, "Lens ve Umut Nayir'i artık kadromuzda düşünmüyoruz. Ya başka takım bakacaklar ya da dışarıda kalacaklar." ifadesini kullandı.
"MURAT HOCA ÇOK İYİ YÖNETTİ"
Corona virüsünü atlatan Sergen Yalçın, takımın başına yeniden dönmesiyle ilgili ise, "Arayan, soran, destek veren herkese teşekkürler. 2 haftalık bir karantina süreci oldu. Uzak kalmak zor, biraz olayın dışında kalıyorsun. Murat hoca çok tecrübeli, bu süreci çok iyi yönetti, bu vesileyle teşekkürler. Tekrar döndük, başladık, inşallah bundan sonra kimse bunu yaşamaz" dedi.
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