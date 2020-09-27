27 Eylül 2020, Pazar
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Pandemi geldikten sonra çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Sadece biz değil, Türk futbolu yaşıyor. Futbolun güzelliği seyirci, seyirci olmayınca güzel maçlar olmuyor. Bunlar bahane değil. Bu dönemi atlatacağız oyuncularımızla birlikte. Bazen böyle skorlar çıkıyor.
Teknik direktör benim, sorumlu benim. Bu ağır mağlubiyetin sorumlusu benim. Tekrardan söylüyorum, özür diliyorum taraftarlarımızdan.
Öncelikle şunu söylemek lazım, ağır bir mağlubiyet aldık, hem oyunsal hem de skor anlamında bizim için gerçekten zor bir gün oldu bugün. Camiamızdan özür diliyoruz. Çok açıklama yapmak istemiyorum. Açıklama yaparsak sahanın içine, oyunculara gireceğim.
Sergen Yalçın: Mağlubiyetin sorumlusu benim
Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Mücadele sonrası teknik direktör Sergen Yalçın yapmış olduğu açıklamada " Mağlubiyetin sorumlusu benim" ifadelerinde bulundu.
Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Mücadelenin ardından oldukça morali bozuk olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın ilginç açıklmalarda bulundu. İşte satır başlıkları...
Pandemi geldikten sonra çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Sadece biz değil, Türk futbolu yaşıyor. Futbolun güzelliği seyirci, seyirci olmayınca güzel maçlar olmuyor. Bunlar bahane değil. Bu dönemi atlatacağız oyuncularımızla birlikte. Bazen böyle skorlar çıkıyor.
Teknik direktör benim, sorumlu benim. Bu ağır mağlubiyetin sorumlusu benim. Tekrardan söylüyorum, özür diliyorum taraftarlarımızdan.
Öncelikle şunu söylemek lazım, ağır bir mağlubiyet aldık, hem oyunsal hem de skor anlamında bizim için gerçekten zor bir gün oldu bugün. Camiamızdan özür diliyoruz. Çok açıklama yapmak istemiyorum. Açıklama yaparsak sahanın içine, oyunculara gireceğim.
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