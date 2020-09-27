27 Eylül 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın: Mağlubiyetin sorumlusu benim

Yalçın sitem etti: Sorumlusu benim ama...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.09.2020

'in 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda İttifak Holding 'a konuk olan sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Mücadele sonrası yapmış olduğu açıklamada " Mağlubiyetin sorumlusu benim" ifadelerinde bulundu.

'in 3. hafta mücadelesinde 'a konuk olan sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Mücadelenin ardından oldukça morali bozuk olan siyah-beyazlılarda ilginç açıklmalarda bulundu. İşte satır başlıkları...

Pandemi geldikten sonra çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Sadece biz değil, Türk futbolu yaşıyor. Futbolun güzelliği seyirci, seyirci olmayınca güzel maçlar olmuyor. Bunlar bahane değil. Bu dönemi atlatacağız oyuncularımızla birlikte. Bazen böyle skorlar çıkıyor.

Teknik direktör benim, sorumlu benim. Bu ağır mağlubiyetin sorumlusu benim. Tekrardan söylüyorum, özür diliyorum taraftarlarımızdan.

Öncelikle şunu söylemek lazım, ağır bir mağlubiyet aldık, hem oyunsal hem de skor anlamında bizim için gerçekten zor bir gün oldu bugün. Camiamızdan özür diliyoruz. Çok açıklama yapmak istemiyorum. Açıklama yaparsak sahanın içine, oyunculara gireceğim.
Konyaspor 4-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

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