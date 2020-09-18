18 Eylül 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Soumaoro ile görüşme gerçekleştirdi

Beşiktaş'ta stoper pazarlığı! Sözleşmesi...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 Giriş Tarihi: 18.09.2020

'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda yönetici Erdal Torunoğulları ile Soumaoro'nun menajeri , ’in lobisinde bir araya geldi. Pazarlık sonrası ön anlaşma imzalandı.

, Domagoj Vida'nın ayrılık ihtimalinin yükselmesi üzerine Adama Soumaoro ile anlaşmaya vardı. Sabah'ın haberine göre; 'dan 4 milyon Euro'nun üzerinde teklif alan Vida'nın gitmesi halinde Beşiktaş 3.4 milyon Euro maaş yükünden kurtulacak ve Soumaoro'yu kiralamak için bütçe açacak. Siyah-beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, Fransız stoperin menajeri ile dün 'de bir araya geldi. İkilinin lobide üzerinde ibaresi bulunan evraklara imza attıkları görüldü. Bilecan, Lille forması giyen 28 yaşındaki Soumaoro'nun geçen sezon kiralık olarak Genoa'ya transferini gerçekleştiren isimdi.


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