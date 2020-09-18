Beşiktaş Soumaoro ile görüşme gerçekleştirdi
Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda yönetici Erdal Torunoğulları ile Soumaoro'nun menajeri Mazlum Ali Bilecan, Swiss Otel’in lobisinde bir araya geldi. Pazarlık sonrası ön anlaşma imzalandı.
Beşiktaş, Domagoj Vida'nın ayrılık ihtimalinin yükselmesi üzerine Adama Soumaoro ile anlaşmaya vardı. Sabah'ın haberine göre; Suudi Arabistan'dan 4 milyon Euro'nun üzerinde teklif alan Vida'nın gitmesi halinde Beşiktaş 3.4 milyon Euro maaş yükünden kurtulacak ve Soumaoro'yu kiralamak için bütçe açacak. Siyah-beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, Fransız stoperin menajeri Mazlum Ali Bilecan ile dün Swiss Otel'de bir araya geldi. İkilinin lobide üzerinde TFF ibaresi bulunan evraklara imza attıkları görüldü. Bilecan, Lille forması giyen 28 yaşındaki Soumaoro'nun geçen sezon kiralık olarak Genoa'ya transferini gerçekleştiren isimdi.
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