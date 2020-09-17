17 Eylül 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın: Kalinic tam bana göre

Kalinic tam bana göre
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.09.2020

, Hırvat golcü konusunda yönetime verdiği raporda “Tam benim oyun sistemime göre” yorumunu yaptı.

'ın forvet adayları arasında ilk sırada yer alan için 'ın ısrarı devam ediyor. 47 yaşındaki çalıştırıcı yönetime verdiği son rapo runda, "Büyük hedeflerimiz var. Kalinic, tam benim oyun sistemime göre bir futbolcu. Beşiktaş'a büyük katkı sağlayacaktır, eğer transferini gerçekleştirebilirsek bizi farklı yerlere taşır" dediği öğrenildi.

GERİ SAYIMA GEÇİLDİ

32 yaşındaki futbolcunun menaceriyle gerçekleştirilen pazarlıklar sonrasında Hırvat oyuncuyla maaş artı bonuslar olmak üzere toplamda 2.5 milyon euro'ya el sıkışan , geri sayıma geçti. Atletico Madrid'le kontratını tamamlamasının ardından Beşiktaş'ın özel uçağıyla 'dan 'ye getirilmesi planlanan başarılı golcüye, teknik ekibin de inancı tam.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Süper Lig'e dünya yıldızı! F.Bahçe ve Beşiktaş... Süper Lig'e dünya yıldızı! F.Bahçe ve Beşiktaş...
Kalinic olmazsa Kartal'ın B planı hazır! Kalinic olmazsa Kartal'ın B planı hazır!
Josef'in sözleşmesi ortaya çıktı! Hiç oynamasa bile... Josef'in sözleşmesi ortaya çıktı! Hiç oynamasa bile...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör