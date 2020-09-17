Sergen Yalçın: Kalinic tam bana göre
Teknik direktör Sergen Yalçın, Hırvat golcü Nikola Kalinic konusunda yönetime verdiği raporda “Tam benim oyun sistemime göre” yorumunu yaptı.
Beşiktaş'ın forvet adayları arasında ilk sırada yer alan Nikola Kalinic için teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarı devam ediyor. 47 yaşındaki çalıştırıcı yönetime verdiği son transfer rapo runda, "Büyük hedeflerimiz var. Kalinic, tam benim oyun sistemime göre bir futbolcu. Beşiktaş'a büyük katkı sağlayacaktır, eğer transferini gerçekleştirebilirsek bizi farklı yerlere taşır" dediği öğrenildi.
GERİ SAYIMA GEÇİLDİ
32 yaşındaki futbolcunun menaceriyle gerçekleştirilen pazarlıklar sonrasında Hırvat oyuncuyla maaş artı bonuslar olmak üzere toplamda 2.5 milyon euro'ya el sıkışan Kartal, geri sayıma geçti. Atletico Madrid'le kontratını tamamlamasının ardından Beşiktaş'ın özel uçağıyla İspanya'dan Türkiye'ye getirilmesi planlanan başarılı golcüye, teknik ekibin de inancı tam.
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