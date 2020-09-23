23 Eylül 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Şartlı Kartal Aboubakar

Şartlı Kartal Aboubakar
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 Giriş Tarihi: 23.09.2020

Rotasını yeniden Aboubakar'a çeviren 28 yaşındaki forvete, "1 aydan fazla sakatlanırsan sözleşmen fesih olur" dedi.

'ta forvet transferi görüşmeleri her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. gittiğinden bu yana birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlılar, rotasını yeniden 'a çevirdi. Yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle ve yönetimden bir türlü 'geçer' not alamayan Kamerunlu forvet için geçtiğimiz günlerde ilginç bir görüşmesi gerçekleşti. Hem Beşiktaş kulübü hem de Aboubakar karşılıklı olarak birbirlerinden neler istediklerini açıkça dile getirdiler.

TEMİNATLI SÖZLEŞME

İlk istek Kamerunlu golcüden geldi. Sözleşmesine 50 milyon euro'ya serbest kalır maddesi koyan Porto ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Vincent Aboubakar, Beşiktaş ile yaptığı görüşmede tek bir şartı masanın üstüne koydu; garantisi!.. Beşiktaş ile yapacağı 2+1 yıllık sözleşmede ödeme garantisi isteyen Aboubakar, bu ödemeleri banka kanalıyla garanti altına alarak "teminatlı sözleşme" imzalamak istediğini belirterek, "Bunun dışında sizden herhangi bir talebim olmayacak" ifadesini kullandı.

KOZLAR KARŞILIKLI

Beşiktaş yönetimi ise golcü oyuncunun bu talebi üzerine karşı hamlesini yaptı. Aboubakar'ın bu şartını değerlendirmeye alan siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcüye kendi şartlarını sundu. Aboubakar'a "1 aydan fazla sakatlıklarında sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkımız doğar" maddesini sunan siyah-beyazlılar, Kamerunlu futbolcunun özel şartlarla donatılan sözleşmeyi kabul etmesi durumunda bu hafta imzayı atacak. Şimdi gözler Aboubakar'ın yanıtına çevrilmiş durumda.

146

Kariyerinde 283 maça çıkan Aboubakar 109 gol, 37 asist yaparak toplamda 146 gole direkt etki etmiş oldu. Beşiktaş forması altında 38 maçta 19 gol 4 asistle oynamıştı.

RAKAMINI İNDİRDİ

Porto'dan 3 milyon euro kazanan Aboubakar 1.5 milyon euro'ya imza atabileceğini belirtirken siyah-beyazlılar 750 bin euro önerdi. 'tan ciddi maaş teklifi alan Aboubakar ile 750 bin euro + ekstra başarı performansı üzerinden anlaşma yaptı.

KALINIC'DEN VAZGEÇMEDİ

Aboubakar'ın yanı sıra bir forvet transferi daha yapacak olan Beşiktaş, Kalinic için de beklemeye geçti. 'nun 'a transfer sürecini takip eden Kalinic, öncelikli olarak Roma'dan haber bekliyor. Dzeko'nun Juventus'a transfer olması durumunda Roma'nın kendisi için bir opsiyon yaratabileceğini planlayan Kalinic, henüz son kararını vermiş değil.

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