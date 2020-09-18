Beşiktaş ile Antalyaspor 49. randevuda
Süper Lig'in 2. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, lig tarihinde 49. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 48 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.
Siyah-beyazlıların attığı 105 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 43 gol kaydetti.
Geçen sezonun ikinci yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fraport TAV Antalyaspor 2-1 kazanmıştı. Siyah-beyazlı ekip ise deplasmandaki mücadelede rakibine 2-1 üstünlük kurmuştu.
İstanbul'daki son iki maçı Antalyaspor kazandı
İki takım arasında İstanbul'da oynanan son iki maçı Fraport Antalyaspor kazandı.
Akdeniz temsilcisi 2018-2019 sezonunda Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmadan 3-2 galip ayrılırken, Süper Lig'de Beşiktaş'a bu statta ilk yenilgisini yaşatan takım olmuştu.
Antalyaspor, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.
Beşiktaş, evindeki maçlarda rakibini son olarak 2017-2018 sezonunda 2-0 mağlup etmişti.
Beşiktaş evinde açık ara üstün
Beşiktaş, evinde Antalyaspor'a son 2 maçta yenilse de rakibine İstanbul'daki karşılaşmalarda büyük üstünlük kurmayı başardı.
Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle, birini cezası sebebiyle Eskişehir'de yaptığı iç sahadaki 24 karşılaşmanın 18'inde sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 kez rakibine yenildi, 3 defa da berabere kaldı.
Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 49 kez havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.
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