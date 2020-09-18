Ahmet Nur Çebi Gökhan Töre'yi böyle ikna etti! "İstediğin ücreti almak istiyorsan..."
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski futbolcusu Gökhan Töre ile 1 yıllık anlaşma sağladı. 28 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı kulüpten 4.5 milyon TL ücret alacağı öğrenilirken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Gökhan Töre arasındaki görüşmenin detayları da ortaya çıktı. İşte konuşulanlar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yılan hikayesine dönen Gökhan Töre transferini, yaptığı yarım saatlik görüşme sonrasında noktaladı ve oyuncuya imzayı attırdı. Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Töre, siyah-beyazlı ekiple masaya oturmuş ancak anlaşma bir türlü gerçekleşmemişti. Beşiktaş'tan yıllık 1.2 milyon Euro istediği iddia edilen oyuncuya Beşiktaş'ın teklifi ise 600 bin Euro olmuştu. Aradaki uçurum nedeniyle bu transfer bir türlü gerçekleşmezken devreye Başkan Ahmet Nur Çebi girdi. Dün oyuncuyla bir görüşme yapan Çebi, yaklaşık yarım saatlik görüşme sonrasında Gökhan Töre'ye imzayı attırdı.
4.5 MİLYON TL GARANTİ ÜCRET
Gökhan Töre ile bir görüşme gerçekleştiren Ahmet Nur Çebi, "İstediğin parayı kazanmak istiyorsan, oynadıkça kazanırsın" ifadelerini kullandı ve Töre'yle anlaşma sağlandı. Beşiktaş, Gökhan Töre'ye 4.5 milyon TL garanti ücret verecek ve maç başı da 100 bin TL ödeyecek. Töre, 40 maçta forma giyerse, yıllık ücreti 8.5 milyon TL'ye yükselecek.
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