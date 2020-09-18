18 Eylül 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi Gökhan Töre'yi böyle ikna etti! "İstediğin ücreti almak istiyorsan..."

Çebi Töre'yi böyle ikna etti! İstediğin ücreti almak istiyorsan...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.09.2020

çalışmalarını sürdüren , eski futbolcusu ile 1 yıllık anlaşma sağladı. 28 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı kulüpten 4.5 milyon TL ücret alacağı öğrenilirken, Beşiktaş Başkanı ile Gökhan Töre arasındaki görüşmenin detayları da ortaya çıktı. İşte konuşulanlar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Başkanı , yılan hikayesine dönen transferini, yaptığı yarım saatlik görüşme sonrasında noktaladı ve oyuncuya imzayı attırdı. ile sözleşmesini fesheden Töre, siyah-beyazlı ekiple masaya oturmuş ancak anlaşma bir türlü gerçekleşmemişti. Beşiktaş'tan yıllık 1.2 milyon Euro istediği iddia edilen oyuncuya Beşiktaş'ın teklifi ise 600 bin Euro olmuştu. Aradaki uçurum nedeniyle bu bir türlü gerçekleşmezken devreye Başkan Ahmet Nur Çebi girdi. Dün oyuncuyla bir görüşme yapan Çebi, yaklaşık yarım saatlik görüşme sonrasında Gökhan Töre'ye imzayı attırdı.

4.5 MİLYON TL GARANTİ ÜCRET

Gökhan Töre ile bir görüşme gerçekleştiren Ahmet Nur Çebi, "İstediğin parayı kazanmak istiyorsan, oynadıkça kazanırsın" ifadelerini kullandı ve Töre'yle anlaşma sağlandı. Beşiktaş, Gökhan Töre'ye 4.5 milyon TL garanti ücret verecek ve maç başı da 100 bin TL ödeyecek. Töre, 40 maçta forma giyerse, yıllık ücreti 8.5 milyon TL'ye yükselecek.

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