Beşiktaş'ta Josef de Souza takımla ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in ikinci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, yeni transfer Josef de Souza takımla ilk antrenmanına çıktı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş, Süper Lig'in 2'nci haftasında Fraport Tav Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Yeni transfer Josef de Souza da, Siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve kondisyon koşuları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig'deki Fraport Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

Yeni transferimiz Josef de Souza, takımımızla ilk antrenmanına çıktı. 🦅 pic.twitter.com/izLmcY8gzq September 16, 2020

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