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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Josef de Souza takımla ilk antrenmanına çıktı

Josef ilk antrenmanına çıktı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.09.2020

'in ikinci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak 'ta, yeni Josef de takımla ilk antrenmanına çıktı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

, 'in 2'nci haftasında Fraport Tav Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Yeni Josef de da, Siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

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Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve kondisyon koşuları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig'deki Fraport Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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