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Beşiktaş'ta Nikola Kalinic'te fark 1 milyon Euro! B planı da hazır

Kadrosuna son olarak Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza'yı katarak adından söz ettiren Beşiktaş'ın forvet arayışları sürüyor... Burak Yılmaz'ın Ligue 1 ekibi Lille'e gitmesinden sonra bu bölge için çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılar, listesine Nikola Kalinic'i almıştı. Hırvat forvet ile pazarlıklar sürerken, Kartal B planını da hazırladı. İşte Kalinic'teki son durum ve anlaşma sağlanamaması halinde Beşiktaş'ın B planı olarak düşündüğü o isim... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 16.09.2020 07:59 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 08:01
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Beşiktaş'ta Nikola Kalinic'te fark 1 milyon Euro! B planı da hazır

Transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte kadrosuna Welinton, Mensah, N'Sakala, Atakan Üner, Montero ve Josef gibi önemli yıldızları katan Beşiktaş, forvete takviye yapmak için çalışmalarına hız verdi.

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Beşiktaş'ta Nikola Kalinic'te fark 1 milyon Euro! B planı da hazır

Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından bu bölge için Nikola Kalinic'i gündemine alan siyah-beyazlılar, oyuncu ile pazarlık masasına oturdu.

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Beşiktaş'ta Nikola Kalinic'te fark 1 milyon Euro! B planı da hazır

Hırvet forvetin teklifi kabul etmemesi durumunda ise Kartal, B planını hazırladı. İşte Kalinic'teki son durum ve Beşiktaş'ın B planı...

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Beşiktaş'ta Nikola Kalinic'te fark 1 milyon Euro! B planı da hazır

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, Nikola Kalinic için Atletico Madrid ile yaptığı görüşmelerde İspanyol kulübünün istediği 4 milyon Euro'yu 2 milyon Euro'ya kadar indirdi.

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Beşiktaş'ta Nikola Kalinic'te fark 1 milyon Euro! B planı da hazır

Bonservis bedeli olarak 1 milyon Euro ayırabilen siyah-beyazlıların oyuncuyla yaptığı pazarlıklarda ise farklı alternatifler masaya yatırıldı.

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