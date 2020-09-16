Beşiktaş'ta Nikola Kalinic'te fark 1 milyon Euro! B planı da hazır

Kadrosuna son olarak Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza'yı katarak adından söz ettiren Beşiktaş'ın forvet arayışları sürüyor... Burak Yılmaz'ın Ligue 1 ekibi Lille'e gitmesinden sonra bu bölge için çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılar, listesine Nikola Kalinic'i almıştı. Hırvat forvet ile pazarlıklar sürerken, Kartal B planını da hazırladı. İşte Kalinic'teki son durum ve anlaşma sağlanamaması halinde Beşiktaş'ın B planı olarak düşündüğü o isim... | Son dakika Beşiktaş haberleri

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Giriş Tarihi: 16.09.2020 07:59 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 08:01 ABONE OL