Josef de Souza'ya 1+1 yıllık teklif

Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza için tüm şartları zorluyor. Brezilyalı oyuncuyu yıllık 1,5 milyon maaş ile takıma kazandırmak isteyen Torunoğulları’nın, 31 yaşındaki oyuncuya son olarak 1+1 senelik bir sözleşme teklif edildi.

Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza için tüm şartları zorluyor. Teknik direktör Sergen Yalçın da Brezilyalı yıldız hakkında açıklamalarda bulundu.

JOSEF DE SOUZA'YA SICAK BAKIYORUM



"6-8-10 numara diye bir ayırım yapmıyoruz orta sahada. Kimin oynadığının değil ne yaptığının önemi var. Bizim oyun planımıza uygun oynuyor mu önemli olan bu. Çok yetenekli diye bir oyuncuyu oynatamayız. Bizim istediğimizi yapması önemli. O an için kim uygunsa onunla başlayacağız. Bu tamamen oyuncuların vereceği performansla alakalı. Orta alanda da elimizdeki isimlerin hepsi oynayacak. Josef de Souza konusunda net bir şey yok. Olabilir, sıcak baktığım bir oyuncu. Bizim kalitemize uygun bir isim. Şartlar uygun olursa değerlendirebiliriz."

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