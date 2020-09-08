08 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Aboubakar garanti istedi!

Aboubakar garanti istedi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 Giriş Tarihi: 08.09.2020

, forvet arayışları kapsamında Porto forması giyen eski oyuncusu Vincent ile 750 bin Euro garanti ve 750 bin Euro başarı bonusu üzerinden anlaşmaya varmış, diğer adaylarla yapılan görüşmeler nedeniyle Kamerunlu golcüyü beklemeye almıştı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 'ta, forvet arayışları kapsamında Porto forması giyen eski oyuncusu Vincent ile 750 bin Euro garanti ve 750 bin Euro başarı bonusu üzerinden anlaşmaya varmış, diğer adaylarla yapılan görüşmeler nedeniyle Kamerunlu golcüyü beklemeye almıştı. Portekiz basınından ise 28 yaşındaki forvet hakkında yeni bir iddia geldi. Record'un haberine göre ödemelerde sıkıntı yaşanmasını istemeyen Aboubakar, Beşiktaş'tan maaşı için banka teminatı talep etti. Bu gelişmenin ardından söz konusu transferin zora girdiği de ifade edildi.

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