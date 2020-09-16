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Josef de Souza'nın sözleşmesi ortaya çıktı! Beşiktaş'ta hiç oynamasa bile...

Bernard Mensah'ın yanına Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza'yı transfer eden Beşiktaş, Brezilyalı yıldızla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Siyah-beyazlıların deneyimli oyuncuya sunduğu sözleşmenin detayları da ortaya çıktı. İşte o dikkat çeken madde... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 16.09.2020 10:44
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Josef de Souza'nın sözleşmesi ortaya çıktı! Beşiktaş'ta hiç oynamasa bile...

Beşiktaş, ön liberoya yapmak istediği takviyeyi Josef de Souza'yı kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı futbolcuyla sezon başına 1.3 milyon Euro'dan 1+1 yıllık mukavele imzalarken, yapılan anlaşmanın detayları da belli oldu.

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Josef de Souza'nın sözleşmesi ortaya çıktı! Beşiktaş'ta hiç oynamasa bile...

Buna göre Josef'in opsiyonu 25 maçta adının 21 kişilik esame listesine yazılmasına bağlandı.

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Josef de Souza'nın sözleşmesi ortaya çıktı! Beşiktaş'ta hiç oynamasa bile...

Sambacı, oynama şartı aranmaksızın 25 karşılaşmada kadroda yer alması halinde önümüzdeki sezon da siyah-beyazlı formayı giyecek.

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Josef de Souza'nın sözleşmesi ortaya çıktı! Beşiktaş'ta hiç oynamasa bile...

Beşiktaş'ın bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği 31 yaşındaki futbolcunun kadroya katılması en çok teknik heyeti memnun etti. Sergen Yalçın'ın, Josef'in takıma önemli bir katkı sağlayacağına inandığı belirtildi.

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Josef de Souza'nın sözleşmesi ortaya çıktı! Beşiktaş'ta hiç oynamasa bile...

Nazım'da anlaşma uzak | Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Beşiktaş'la Nazım Sangare için anlaşamadıklarını söyledi. Öztürk, "Beşiktaş'la el sıkıştık ama sonra fiyatı aşağı çektiler. Yurt dışından da teklifler var. Bu şartlarda anlaşma uzak" dedi.

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