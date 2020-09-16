Josef de Souza'nın sözleşmesi ortaya çıktı! Beşiktaş'ta hiç oynamasa bile...

Bernard Mensah'ın yanına Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza'yı transfer eden Beşiktaş, Brezilyalı yıldızla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Siyah-beyazlıların deneyimli oyuncuya sunduğu sözleşmenin detayları da ortaya çıktı. İşte o dikkat çeken madde... | Son dakika Beşiktaş haberleri

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Giriş Tarihi: 16.09.2020 10:44 ABONE OL