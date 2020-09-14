Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Kalinic, Josef De Souza, Ze Luis...

Sezona derbi galibiyeti ile başlayan Beşiktaş'ta gözler forvet ve sağ bek takviyelerine çevrildi. Eksik bölgelere takviye futbolcular arayan siyah beyazlılarda listeye yeni yıldızlar da eklendi. Transfer döneminde N'sakala, Welinton, Mensah ve Montero'yu kadrosuna katan Beşiktaş, Ze Luis, Kalinic, Gökhan Töre gibi isimlerle de ilgileniyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve listedeki futbolcular hakkında detaylı bilgiler...

Sezona galibiyet ile başlayan ve mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, N'skala ve Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.

NIKOLA KALINIC

İspanyol ekibinden yıllık 3.3 milyon euro maaş alan Nikola Kalinic'e son olarak 2 milyon euro garanti ücret artı 500 bin euro da performans bonusu teklifinde bulunan yönetim, olumlu yanıt aldı ve taraflar arasında anlaşma sağlandı.

NAZIM SANGARE

Beşiktaş, Nazım Sangare için Antalyaspor ile anlaşma aşamasına geldi. Akdeniz ekibine 500 bin euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon euro satın alma teklifi yapıldı. Ancak Tamer Tuna'nın, "Nazım bizim takımımız için önemli bir oyuncu. Ligin en iyi kanat oyuncularından biri. Böyle oyuncuları bulmak zor" diyerek bu transferi zora soktuğu belirtildi.

GÖKHAN TÖRE

Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen deneyimli yıldız, anlaşmaya varılırsa eski takımına geri dönmüş olacak. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Sergen Yalçın'la Yeni Malatyaspor'da da beraber çalışmıştı. Gökhan Töre, geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 28 maça çıkarken 2 gol attı ve 5 asist yaptı. Öte yandan yıldız futbolcu henüz bir takımla anlaşmadığını açıkladı.

ZE LUIS

Beşiktaş, Portekiz ekibine Yeşil Burun Adalı santrforu bir yıllığına kiralama karşılığında sezon sonunda ödemek şartıyla 1 milyon Euro önerdi. Geçen sezon Portekiz Ligi'nde 19 maça çıkan Ze Luis, 7 gol kaydetti.

MARCELO

Beşiktaş'ta yeniden gündeme eski futbolcusu Marcelo geldi. Footmercato'nun haberine göre Tousart, Terrier, Gouiri, Marçal, Rafael, Tatarusanu ve Kenny Tete ile yolları ayıran Lyon'da sıradaki ismin Marcelo olabileceği belirtildi. Haberde Beşiktaş'ın 2 sezondur Marcelo'yu geri istediği ve bu transferin imkansız olmayacağı ifade edildi. Sözleşmesi Haziran 2021'de bitecek olan 33 yaşındaki Marcelo'nun geçen yıl taraftarlar ile yaşadığı gerginliği unutmadığını ve ailesinin de ülke değiştirmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

HARRY ARTER

Ada basınına göre Kartal, Bournemouth'un İrlandalı orta sahası Harry Arter ile ilgileniyor. Siyah-beyazlıların İngiliz ekibine tecrübeli oyuncuyu 1 sezonluk kiralamak için teklif sunduğu ve yanıt beklediği belirtildi. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu son iki sezonunu Cardiff ve Fulham'da kiralık olarak geçirdi. İrlandalı yıldız Arter, geçtiğimiz sezon Fulham'da 28 lig maçında forma giydi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, bu maçlarda takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

JOSEF DE SOUZA

Arabistan ekibi Al Ahli'den ayrılan, Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Josef de Souza, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Brezilyalı futbolcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İstanbul benim ikinci evim. Buraya yeniden döndüğüm için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Josef, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı. 31 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı, Beşiktaş'tan yıllık 1.3 milyon euro kazanacağı kaydedildi.

BRUNO PERES

Fotball News 24'e göre önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek olan Bruno Peres'in ayrılması gündemde. Beşiktaşlı yöneticilerin Roma ile fiyat konusunda pazırlık yaptığı belirtildi.

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