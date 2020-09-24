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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yeni forveti Vincent Aboubakar İstanbul'a geldi

Aboubakar İstanbul'da!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 Giriş Tarihi: 24.09.2020

'ın uzun süredir gündeminde olan İstanbul'a geldi. golcü futbolcu yarın sağlık kontrolünden geçecek. Son dakika Beşiktaş transfer haberi...

Golcü arayışlarına hız veren , eski oyuncusu 'ı kadrosuna kattı. Siyah beyazlıların yeni transferi Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi.

Portekiz'in Porto kentinden kalkan özel uçakla saat 00.50'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Aboubakar'ı siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı. Daha önce de kiralık olarak Beşiktaş formasını giyen Aboubakar, "Bırakmam Seni" tişörtüyle basın mensuplarına kartal pozu verdi ve havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele doğru hareket etti.

28 yaşındaki golcünün yarın sağlık kontrollerinden sorunsuz geçmesi halinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar İstanbul'da

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