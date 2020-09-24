Beşiktaş'ın yeni forveti Vincent Aboubakar İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde olan Vincent Aboubakar İstanbul'a geldi. Kamerunlu golcü futbolcu yarın sağlık kontrolünden geçecek. Son dakika Beşiktaş transfer haberi...
Golcü arayışlarına hız veren Beşiktaş, eski oyuncusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı. Siyah beyazlıların yeni transferi Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi.
Portekiz'in Porto kentinden kalkan özel uçakla saat 00.50'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Aboubakar'ı siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı. Daha önce de kiralık olarak Beşiktaş formasını giyen Aboubakar, "Bırakmam Seni" tişörtüyle basın mensuplarına kartal pozu verdi ve havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele doğru hareket etti.
28 yaşındaki Kamerunlu golcünün yarın sağlık kontrollerinden sorunsuz geçmesi halinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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