12 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın corona virüsüne yakalandı!

Sergen Yalçın'a kötü haber! Corona virüsü...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Trabzonspor- derbisi öncesi yapılan corona virüsü testlerinde Beşiktaş 'ın testi pozitif çıktı.

, 'ın yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

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Siyah-beyazlıların yaptığı açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır.

Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Sergen Yalçın corona virüsüne yakalandı

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