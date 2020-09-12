Beşiktaş'ta Sergen Yalçın corona virüsüne yakalandı!
Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisi öncesi yapılan corona virüsü testlerinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın testi pozitif çıktı.
Beşiktaş, teknik direktörü Sergen Yalçın'ın yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı açıklandı.
Siyah-beyazlıların yaptığı açıklama şu şekilde:
"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır.
Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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