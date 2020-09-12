Sergen Yalçın corona virüsüne yakalandı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı. Siyah-beyazlılardaki bu gelişmeyi A Spor muhabiri Sercan Dikme değerlendirdi. Dikme, "Sergen Hoca'da corona virüsü belirtisi gösterecek hiçbir durum yoktu, durumu gayet iyi. Karşılaşma öncesi yapılan test sonucu pozitif çıktı" ifadelerini kullandı.

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