Beşiktaş'tan imalı paylaşım! "Ne sahada VARsınız ne de ekran başında"

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrasında siyah-beyazlı kulüp imalı bir paylaşımda bulunarak, "Ne sahada VARsınız, ne de ekran başında" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Antalyaspor maçının ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

VAR hakemlerini hedef alan siyah-beyazlıların paylaşımında, "Ne sahada VARsınız, ne de ekran başında" ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım:

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor'un attığı golden önce yanlış taç kararı verildiğini iddia ederken, son dakikalardaki tartışmalı el pozisyonunda da penaltı kararı beklemişti.

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