19 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan imalı paylaşım! "Ne sahada VARsınız ne de ekran başında"

Beşiktaş'tan imalı paylaşım!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.09.2020

, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrasında siyah-beyazlı kulüp imalı bir paylaşımda bulunarak, "Ne sahada VARsınız, ne de ekran başında" ifadelerini kullandı.

Kulübü, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan maçının ardından hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

VAR hakemlerini hedef alan siyah-beyazlıların paylaşımında, "Ne sahada VARsınız, ne de ekran başında" ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım:

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor'un attığı golden önce yanlış taç kararı verildiğini iddia ederken, son dakikalardaki tartışmalı el pozisyonunda da penaltı kararı beklemişti.

Beşiktaş Antalya'yla yenişemedi haberin devamı

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