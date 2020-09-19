19 Eylül 2020, Cumartesi
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Beşiktaş'tan imalı paylaşım! "Ne sahada VARsınız ne de ekran başında"
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrasında siyah-beyazlı kulüp imalı bir paylaşımda bulunarak, "Ne sahada VARsınız, ne de ekran başında" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Kulübü, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Antalyaspor maçının ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
VAR hakemlerini hedef alan siyah-beyazlıların paylaşımında, "Ne sahada VARsınız, ne de ekran başında" ifadelerine yer verildi.
İşte o paylaşım:
Ne sahada VARsınız, ne ekran başında! https://t.co/LtrKz2Y4Op— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 19, 2020
Siyah-beyazlılar, Antalyaspor'un attığı golden önce yanlış taç kararı verildiğini iddia ederken, son dakikalardaki tartışmalı el pozisyonunda da penaltı kararı beklemişti.
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