Turgay Demir: İnsan sağlığı her şeyin başında

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı. Siyah-beyazlılardaki bu gelişmeyi A Spor yorumcusu Turgay Demir değerlendirdi. Demir, "Karantina süreci olacaksa eğer bu takım için de hoca için de bir dezavantaj ama insan sağlığı her şeyin başında" ifadelerini kullandı.

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