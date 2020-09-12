12 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta rota değişti! Mert Yılmaz ve Marcelo...

Beşiktaş'ta rota değişti! İşte hedefteki isimler
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

Uzun süredir ilgilendiği için 'dan olumsuz yanıt alan , Sangare'nin yerine 'ı gündemine aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarılmak istenen Domagoj Vida'yı gönderirse eski futbolcusu Guedes'in transferini bitirecek. Son dakika Beşiktaş haberleri...

'ta yeni sezon harekatı tüm hızıyla sürüyor. Bir yandan takımdaki yüksek maliyetle oyunculardan kurtulmak isteyen yönetim, diğer yandan da eksik bölgelerindeki soruna çözmeye uğraşıyor. Uzun süredir sağ bek arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, daha önce prensip anlaşmasına vardığı için 'dan 'olumsuz' yanıt aldı. Bu nedenle rotasını değiştiren yönetim 'la görüşecek.

RAKAMI YÜKSELTECEK
Fotomaç'ın haberine göre, 'in 2. takımında forma giyen genç futbolcu Mert Yılmaz'ı da kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş yönetimi girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar daha önce oyuncu ve menajeriyle sözlü olarak 200 bin euro yıllık ücrette anlaşırken; Alman kulübünün 1 milyon euro talep etmesi transferi zora sokmuştu. Yönetimin, Alman ekibine son olarak 500 bin euro önerdiği ve pazartesi gününe kadar yanıt beklediği öğrenildi.

SAMBACI GERİ DÖNECEK
Savunmaya Montero ve Welinton takviyeleri yapan Beşiktaş yönetimi, Vida'yı ise satarak mali yönden rahatlamak istiyor. Hırvat yıldızın yerine düşünülen stoper adayı belli oldu. Siyah-beyazlılar eski futbolcusu 'ya yeniden kanca attı. Footmercato'nun haberine göre Tousart, Terrier, Gouiri, Marçal, Rafael, Tatarusanu ve Kenny Tete ile yolları ayıran 'da sıradaki ismin Marcelo olabileceği belirtildi.

33 yaşındaki Brezilyalı, Beşiktaş formasıyla 61 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

Harry Arter sürprizi haberin devamı

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