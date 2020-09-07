Sergen Yalçın transfer gündemindeki isimleri bir bir açıkladı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Yalçın zor bir süreçten geçtiklerini belirtirken, Balotelli konusunun perde arkasını da anlattı. Forvet adaylarına da değinen tecrübeli teknik adam, gündemde olup olmayan birçok oyuncu hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Yalçın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Geçen sezon bittikten sonra, takımımızın yüzde 70'i takımdan ayrıldı, giden futbolcular Burak Yılmaz'ın haricinde bizim dışımızda oldu. Burak'da kulübümüzü düşündüğü için böyle bir karar aldı."

"Şuan bütçemiz 30 milyon euro, TFF'de koyduğu limitler ile transfer yapamıyoruz. Sezon bittikten sonra 8-9 transfer istemiştim, yine aynı şeyleri düşünüyorum. Ama bu futbolcular gerçekten katkı verecek oyuncular olmalı."

"Bütçemizi düşünmemiz gerekiyor, bütçeye uygun transferler yapmamız gerekiyor. Zor bir süreçten geçiyoruz."

"Görüştüğümüz isimler var, gidecek oyuncular var, evet biraz gerideyiz ama daha transfer döneminin bitmesine daha çok var."

"Pandemi döneminden dolayı Eylül'de oynayacağımız eleme maçını, çok erken oynadık. Hazırlık yapamadan böyle bir maça çıktık, 3 gün antrenman ile maça çıkan futbolcularımız oldu."

"Ben televizyondan mesaj felan vermedim, yöneticiler ile hergün beraber oluyoruz, ekonomi işlerine ben karışmıyorum, sadece isimler konusunda konuşuyoruz."

"Geniş bir kadromuz yok, 50 - 60 maçı çıkaracak bir kadromuz olduğunu düşünmüyorum ama transfer döneminin bitimine daha çok var, yöneticilerimiz transferleri yapmaya çalışıyorlar."

BİR TEK BALOTELLI TRANSFERİNE İZİN VERMEDİM

"Transferde tek onay vermediğim isim oldu, Mario Balotelli'ye onay vermedim."

FORVET ADAYLARINI AÇIKLADI

"Aboubakar listemizde bulunuyor ama ciddi bir sakatlık problemi var. Kalinic, Ze Luis ve Papiss Cisse listemizde yer alıyor. Bu isimler dışında da görüştüğümüz santrfor adaylarımız var"

QUARESMA, GÖKHAN TÖRE VE NDIAYE...

"Quaresma iyi bir oyuncu, hizmet etti ama bitti. Gökhan Töre kulübüyle sorunlarını hallederse kapımız açık. Ndiaye ise planlamalarımız arasında yok"

JOSEF DE SOUZA KONUSU...

"Josef de Souza konusunda net bir şey yok ama benim sıcak baktığım bir oyuncu."

"BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞME İMZALAMAYA İHTİYACIM YOK"

"Benim Beşiktaş ile sözleşme yapmama gerek yok, bunun bir önemi yok! Tazminatım yok, bir şeyim yok. İmza törenine 25 bin kişi gelmiş bir teknik adamın sözleşmeye ihtiyacı yok"

NECİP UYSAL SÖZLERİ

"Necip bizim için önemli oyuncu. Alt yapımızdan gelmiş, aşağıdan gelenlere örnek olacak, profesyonel bir oyuncu. Camiamızın oyuncusu. O, bizim için joker. Her bölgede kullanabiliriz. Necip Uysal, hiç kimsenin yapmadığı indirimi yaptı. Necip'ten başka indirim yapan oyuncumuz da yok. Kapasitesi sınırlı mı? Evet. Belli bölgelerde belli şeyleri verebilecek bir oyuncu ama takımda böyle oyunculara ihtiyacımız var."

"KADRO OLARAK GERİDEYİZ"

"Kadro olarak şu anda TrabzOnspor, Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın biraz gerisindeyiz. Bu sürpriz bir açıklama değil, herkesin bildiği bir şey"

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