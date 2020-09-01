01 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş 0-1 Sivasspor | MAÇ SONUCU

Sivasspor Beşiktaş'ı yenerek finale yükseldi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 Giriş Tarihi: 01.09.2020

2020-2021 sezonu hazırlığı kapsamında düzenlenen The Land of devam ediyor. ilk maçta ile karşılaşmış ve sahadan 4-0 galip ayrılarak finale yükselen taraf olmuştu. ile , finalde Fenerbahçe'nin rakibi olmak için kozlarını paylaştı. Sivasspor, Beşiktaş'ı 1-0 yenerek finale yükseldi.

ile The Land Of turnuvasında karşı karşıya geldi.. 'ta oynanan mücadeleyi Sivasspor kazandı.

Maçın tek golü 90+1. dakikada Yatabare'den geldi ve maç, Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

İŞTE KALAN MAÇLAR;

Orta yıldız Final
- Sivasspor

Orta yıldız Üçüncülük Maçı
Beşiktaş -

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

The Land Of Legends Cup'ta final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda, üçüncülük maçı ise 4 Eylül Cuma 21.00de Vodafone Park'ta oynayacak.

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