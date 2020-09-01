01 Eylül 2020, Salı
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Orta yıldız Final
Orta yıldız Üçüncülük Maçı
Beşiktaş 0-1 Sivasspor | MAÇ SONUCU
2020-2021 sezonu hazırlığı kapsamında düzenlenen The Land of Legends Cup devam ediyor. Fenerbahçe ilk maçta Antalyaspor ile karşılaşmış ve sahadan 4-0 galip ayrılarak finale yükselen taraf olmuştu. Beşiktaş ile Sivasspor, finalde Fenerbahçe'nin rakibi olmak için kozlarını paylaştı. Sivasspor, Beşiktaş'ı 1-0 yenerek finale yükseldi.
Beşiktaş ile Sivasspor The Land Of Legends Cup turnuvasında karşı karşıya geldi.. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Sivasspor kazandı.
Maçın tek golü 90+1. dakikada Yatabare'den geldi ve maç, Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
İŞTE KALAN MAÇLAR;
Orta yıldız Final
Fenerbahçe - Sivasspor
Orta yıldız Üçüncülük Maçı
Beşiktaş - Antalyaspor
FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
The Land Of Legends Cup'ta final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda, üçüncülük maçı ise 4 Eylül Cuma 21.00de Vodafone Park'ta oynayacak.
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