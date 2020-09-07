07 Eylül 2020, Pazartesi
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Sergen Yalçın: Balotelli transferine onay vermedim
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, transfer gündemindeki isimlere dair açıklamalarda bulundu. Forvet bölgesi için 4 isim veren Yalçın, ayrıca Mario Balotelli transferine de değindi. İtalyan oyuncu için deneyimli teknik adam, "Transferde tek onay vermediğim isim oldu, Mario Balotelli'ye onay vermedim" ifadelerini kullandı.
07.09.2020
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