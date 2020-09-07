07 Eylül 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Sergen Yalçın: Balotelli transferine onay vermedim

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, transfer gündemindeki isimlere dair açıklamalarda bulundu. Forvet bölgesi için 4 isim veren Yalçın, ayrıca Mario Balotelli transferine de değindi. İtalyan oyuncu için deneyimli teknik adam, "Transferde tek onay vermediğim isim oldu, Mario Balotelli'ye onay vermedim" ifadelerini kullandı.
07.09.2020
ABONE OL

DİĞER
Balotelli transferine onay vermedim "Balotelli transferine onay vermedim" 07.09.2020
Beşiktaş'ın limit sorunu Beşiktaş'ın limit sorunu 05.09.2020
Ljajic milli formayla sahalara döndü Ljajic milli formayla sahalara döndü 05.09.2020
Beşiktaş'tan Josef De Souza harekatı Beşiktaş'tan Josef De Souza harekatı 04.09.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaş Mert Yılmaz'ı gündemine aldı Beşiktaş Mert Yılmaz'ı gündemine aldı 03.09.2020
Sergen Yalçın iki transfer bekliyor Sergen Yalçın iki transfer bekliyor 03.09.2020
Montero: Beşiktaş'ta çıkış yapacağım Montero: Beşiktaş'ta çıkış yapacağım 03.09.2020
Francisco Montero resmen Beşiktaş'ta Francisco Montero resmen Beşiktaş'ta 03.09.2020
Çebi'den transfer açıklaması! Önceliğimiz... Çebi'den transfer açıklaması! "Önceliğimiz..." 02.09.2020
Yalçın: Rakiplerimize epey korku salmışız Yalçın: Rakiplerimize epey korku salmışız 02.09.2020
Beşiktaş Kalinic görüşmelerini sürdürüyor Beşiktaş Kalinic görüşmelerini sürdürüyor 02.09.2020
Beşiktaş Davide Santon ile anlaştı Beşiktaş Davide Santon ile anlaştı 02.09.2020
Gerekli transferler mutlaka yapılacak "Gerekli transferler mutlaka yapılacak" 02.09.2020
Beşiktaş Davide Santon ile anlaştı Beşiktaş Davide Santon ile anlaştı 01.09.2020
Montero Beşiktaş için İstanbul'da Montero Beşiktaş için İstanbul'da 31.08.2020
Beşiktaş'tan yeni Nazım Sangare hamlesi Beşiktaş'tan yeni Nazım Sangare hamlesi 31.08.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da orta saha harekatı başlıyor! Fatih Terim devreye girdi
Fenerbahçe'de büyük risk! 7 isim kadro dışı kalabilir
Şoke eden gerçeği İtalyanlar duyurdu! Vedat Muriqi...
Galatasaray'dan dev takas! 1 verip 2 alınacak
Fenerbahçe'nin planı ortaya çıktı! Vedat Muriqi sonrası 2 transfer 4 ayrılık
Süper Lig'de transfer rüzgarı! Beşiktaş...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör