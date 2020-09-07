07 Eylül 2020, Pazartesi
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Sergen Yalçın gündemdeki isimleri bir bir açıkladı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Yalçın zor bir süreçten geçtiklerini belirtirken, Balotelli konusunun perde arkasını da anlattı. Forvet adaylarına da değinen tecrübeli teknik adam, gündemde olup olmayan birçok oyuncu hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o isimler ve tüm detaylar...
07.09.2020
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