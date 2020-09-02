02 Eylül 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Aboubakar'a Sergen vetosu

Aboubakar'a Sergen vetosu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.09.2020

'nun aşkı yine yarım kaldı.

Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar için onay çıkmıyor. Bugüne kadar birçok isimle temasa geçen ancak henüz istediği forveti kadrosuna katamayan siyah-beyazlıların önüne yeniden Aboubakar ismi gelmişti. Hatta Aboubakar transfer döneminin başından beri 4-5 kez bizzat kendisi Beşiktaşlı yöneticileri arayarak, "Yuvama dönmek istiyorum" mesajı gönderdi. Ancak sakatlıkları yüzünden ve 'da yaşanan bir çocukluk hastalığı geçirdiği için sorunu olan oyuncuyu bir kez daha 'hayır' diye veto etti.
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