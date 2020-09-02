Beşiktaş'tan transferde Martin Linnes hamlesi! Gitmeye sıcak bakıyor
Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrası sağ bek transferi yapmak isteyen Beşiktaş, gündemine Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Martin Linnes'i aldı. Norveçli oyuncu da, daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.
Kartal'dan taarruz... Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş sağ bek için Galatasaray'da forma şansı az olan Linnes'e yöneldi. Yönetimin Linnes konusu Galatasaray'la görüşme yaparak Norveçli futbolcu için teklifte bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
Linnes'in sürekli oynayacak bir takımda forma giymek istediği, bu nedenle Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray'ın bu teklife vereceği cevap merakla bekleniyor.
GEÇEN SEZON AZ ŞANS BULDU
Takvim'in haberine göre, Norveçli starın geçen sezon bir süreliğine lisansı askıya alınmış ve ardından G.Saray'da forma şansı bulmuştu. Linnes'in bu nedenle Beşiktaş'ta oynamaya evet demesi bekleniyor.
COLLINS FAI İKİNCİ SIRADA
Beşiktaş'ın listesindeki ikinci ismin Belçika'nın Standard Liege takımında forma giyen Kamerunlu Collins Fai olduğu ortaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık sözleşmesi daha var.
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