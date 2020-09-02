02 Eylül 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan flaş kombine kararı! Yeni sezon öncesi...

Beşiktaş'tan flaş kombine kararı! Yeni sezon öncesi...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 Giriş Tarihi: 02.09.2020

ekiplerinden , flaş bir karar aldı. Siyah-beyazlı takım öncesi kombine satmama kararı alırken, Süper Lig ve maçları için tek maçlık bilet satışı yapılacağını duyurdu.

2020-2021 sezonu öncesinde , yeni sezonda kombine satışı yapmayacağını açıkladı.

Siyah beyazlıların resmi siteden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun ekim ayından itibaren futbol müsabakalarına, tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınmasına karar vermesi, spor kamuoyunun malumudur.

Federasyonun söz konusu kararını gündemine alan Yönetim Kurulumuz, yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde; Futbol A Takımımızın iç saha maçları için kombine satışı yapılmamasına, takımımızın Vodafone Park'ta oynayacağı her ve maçı için tek maçlık bilet satışı yapılmasına karar vermiştir.

Futbol A Takımımızın Vodafone Park'ta oynadığı maçlar için daha önce kombine satın almış taraftarlarımıza, 2020-21 sezonunda oynanacak iç saha maçları için yapılacak tek maçlık bilet satışlarında öncelik hakkı verilecektir.

Buna göre; Vodafone Park açıldığından beri son 4 ve son 3 sezonda kombine satın almış taraftarlarımız, tek maçlık biletlerin satışa sunulacağı ilk gün, son 2 ve son sezon kombine satın almış taraftarlarımız ise ikinci gün, öncelikli olarak bilet satın alma hakkına sahip olacaktır.

Tek maçlık biletlerin satışa sunulmasının üçüncü gününde, yukarıdaki kriterlere uymayan taraftarlarımız için 800 adet bilet satışa sunulacaktır.

2019-20 sezonunda Vodafone Park'ta kombinesi olan taraftarlarımızın kombine yenileme hakları, 2021-22 sezonuna devredilmiştir."

Şaşkınlığını gizleyemedi! O pozisyon sonrası Yalçın... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Şaşkınlığını gizleyemedi! O pozisyon sonrası Yalçın... Şaşkınlığını gizleyemedi! O pozisyon sonrası Yalçın...
Beşiktaş forması giymek benim hayalimdi "Beşiktaş forması giymek benim hayalimdi"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör