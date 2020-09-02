02 Eylül 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.09.2020

The Land Of Legends Cup’ta sahasında 'a 1-0 mağlup olan 'ta hazırlıklar sürüyor. Siyah-beyazlıların yönetiminde gerçekleşen antrenmanı 1.5 saat sürdü.

, hazırlıklarını sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK 'nde teknik direktör yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5'e 2 çalışması yaptı. Dayanıklılık koşularıyla devam eden idman dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş'ta hedef Henriksen!





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