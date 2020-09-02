Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

The Land Of Legends Cup’ta sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor. Siyah-beyazlıların Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenmanı 1.5 saat sürdü.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.



Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5'e 2 çalışması yaptı. Dayanıklılık koşularıyla devam eden idman dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.









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