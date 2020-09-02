02 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Josef de Souza Galatasaray'a haber yolladı

Josef de Souza G.Saray'a haber yolladı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 Giriş Tarihi: 02.09.2020

Brezilyalı futbolcunun menajeri, yöneticilerle temas kurdu ve Josef’in formasını giymek istediğini iletti. Bonservisi elinde olması nedeniyle transferin bitme olasılığı yüksek görülüyor.

Ön libero arayan 'ın gündemine Josef De Souza da girdi. 'nin eski tercümanı olan ve şu an menajerlik yapan Deniz Sarıtaç, G.Saraylı yöneticileri aradı ve Josef'in sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini söyledi. Ligi ekiplerinden Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza'nın bonservisinin elinde olması nedeniyle Galatasaraylı yöneticilerin, 31 yaşındaki futbolcuya sıcak baktığı ifade edildi. Teknik direktör 'in kararına göre transferde yol alınacak.

SON ANA KADAR BEKLEYECEK

Bir ön libero ve oyununun iki yönünü oynayacak bir de 8 numara arayan Galatasaray yönetiminin ise acele etmeye niyeti yok. Bu sezon ligin en az 2 ay daha uzun oynanacağını bilen yöneticiler hatalı yapmamak için adımlarını kontrollü atıyor. Mario Lemina ve Jean-Michael Seri'de olduğu gibi fırsatları kollamak isteyen idarecilerin, "Avrupa takımları henüz kadrolarını şekillendirmedi. Ekim ayının ilk 5 gününde önemli fırsatlar çıkacağını düşünüyorum. Bu nedenle acele etmeyelim" dedikleri öğrenildi. Ancak hem teknik heyetin hem taraftarların lig başlamadan bir an önce transferin bitirilmesini istediği biliniyor. (Fotomaç)
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