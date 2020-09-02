02 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Zenit Başkanı Medvedev: "Galatasaray Kuzyaev için teklif yaptı"

Zenit Başkanı Medvedev: G.Saray teklif yaptı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 Giriş Tarihi: 02.09.2020

'nın Zenit St. Petersburg kulübünün başkanı Medvedev, sözleşmesi sona eren ve kontrat uzatma teklifi yaptıkları için ve İspanyol ekibi Alaves'in de devrede olduğunu açıkladı.

Galatasaraylı taraftarların heyecanla beklediği orta saha transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Rus basınında yer alan bilgilere göre , son olarak Zenit forması giyen 'e resmi teklif yaptı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Zenit Başkanı Alexander Medvedev, ve Alaves'in yıldız futbolcu için resmi teklif yaptığını itiraf etti.

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Öte yandan Zenit ile sözleşmesi sona eren Daler Kuzyaev'in henüz bir takımla anlaşmaması, sarı kırmızılılar için büyük avantaj taşıyor.

Uluslar Ligi'nde ve ile oynayacak kafilesinde olan Kuzyaev'in, dönüşünden itibaren transferi için son kararını vereceği ifade edildi.

Orta sahanın göbeğinde forma giyen Daler Kuzyaev'in transfermarkt değerinin 8 milyon euro olması dikkat çekiyor. Öte yandan Kuzyaev, şimdiye dek kariyeri boyunca 209 maça çıkarken, 12 gol 14 asist üretti.

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