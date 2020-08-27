Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Aboubakar, Santon, Balotelli...
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımına elenen Beşiktaş'ta kadro oldukça yetersiz bulundu. Beşiktaş en kısa sürede en kaliteli isimleri kadrosuna katarak takımını güçlendirmek istiyor. Transfer döneminde Wlinton, N'Sakala ve Mensah'ı kadrosuna katan siyah beyazlılar birçok isimle temas halinde. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve o listedeki isimlerin son durumu...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, N'skala ve Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.
PATO
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta hedefteki futbolculardan biri olan Pato UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maça bağlıydı. PAOK'un Beşiktaş'ı 3-1 ile geçmesi Pato transferini zora soktu. Yönetim, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda harekete geçecek.
KOITA
Siyah-beyazlıların santrfor adaylarından biri olan Koita'nın maliyeti el yaktı. Kaleci Fatih'i Galatasaray'a, Thiam'ı da F.Bahçe'ye bedelsiz veren Kasımpaşa, Fode Keita için Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro bonservis bedeli istedi.
MARIO BALOTELLI
Beşiktaş için dünyaca ünlü Marca Gazetesi'nde flaş bir habere yer verildi. Siyah beyazlıların kısa süre önce veto ettiği dile getirilen Mario Balotelli'nin, Süper Lig devinin listesine yeniden girdiği ve anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi.
CARLOS BACCA
Kolombiyalı oyuncunun İspanyol menajeri, Semih Usta aracılığıyla Erdal Torunoğulları ile bir görüşme yaptı. Bacca'nın Villareal'den ayrılabileceğini, geçirdiği sakatlığının da ciddi olmadığı iletti.
ABOUBAKAR
Porto'da yedek kulübesine mahkum kalan 28 yaşındaki golcüyü menajerler Beşiktaş'a önerdi. Beşiktaş'a yeniden dönmek için son derece istekli olan Aboubakar'ın menajerler aracılığıyla "Bonservisimi bedava alabilirim" şeklinde mesaj gönderdiği öğrenildi. Oyuncudan gelen bu talebi Sergen Yalçın'a ileten yönetim, 47 yaşındaki çalıştırıcıdan olumlu yanıt alırsa, Kamerunlunun sağlık raporlarını inceleyecek.
CONOR HOURIHANE
Beşiktaş'a, Aston Villa'da top koşturan Conor Hourihane önerildi. Premier Lig temsilcisiyle 1 yıl sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncunun, Türkiye macerasına olumlu baktığı iddia edildi.
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