27 Ağustos 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Aboubakar, Santon, Balotelli...

İşte Beşiktaş'ta son durum!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 Giriş Tarihi: 27.08.2020

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Yunanistan'ın takımına elenen 'ta kadro oldukça yetersiz bulundu. Beşiktaş en kısa sürede en kaliteli isimleri kadrosuna katarak takımını güçlendirmek istiyor. döneminde Wlinton, N'Sakala ve Mensah'ı kadrosuna katan siyah beyazlılar birçok isimle temas halinde. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve o listedeki isimlerin son durumu...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen , N'skala ve Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın listesi de oldukça yoğun.

PATO

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta hedefteki futbolculardan biri olan Pato Şampiyonlar Ligi'ndeki maça bağlıydı. 'un Beşiktaş'ı 3-1 ile geçmesi Pato transferini zora soktu. Yönetim, 'ın talebi doğrultusunda harekete geçecek.

KOITA

Siyah-beyazlıların santrfor adaylarından biri olan Koita'nın maliyeti el yaktı. Kaleci Fatih'i 'a, Thiam'ı da F.Bahçe'ye bedelsiz veren , Fode Keita için Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro bonservis bedeli istedi.

MARIO BALOTELLI

Beşiktaş için dünyaca ünlü Marca Gazetesi'nde flaş bir habere yer verildi. Siyah beyazlıların kısa süre önce veto ettiği dile getirilen 'nin, devinin listesine yeniden girdiği ve anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi.

CARLOS BACCA

Kolombiyalı oyuncunun İspanyol menajeri, Semih Usta aracılığıyla Erdal Torunoğulları ile bir görüşme yaptı. Bacca'nın Villareal'den ayrılabileceğini, geçirdiği sakatlığının da ciddi olmadığı iletti.

ABOUBAKAR

Porto'da yedek kulübesine mahkum kalan 28 yaşındaki golcüyü menajerler Beşiktaş'a önerdi. Beşiktaş'a yeniden dönmek için son derece istekli olan Aboubakar'ın menajerler aracılığıyla "Bonservisimi bedava alabilirim" şeklinde mesaj gönderdiği öğrenildi. Oyuncudan gelen bu talebi Sergen Yalçın'a ileten yönetim, 47 yaşındaki çalıştırıcıdan olumlu yanıt alırsa, Kamerunlunun sağlık raporlarını inceleyecek.

CONOR HOURIHANE

Beşiktaş'a, 'da top koşturan Conor Hourihane önerildi. temsilcisiyle 1 yıl sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncunun, Türkiye macerasına olumlu baktığı iddia edildi.

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