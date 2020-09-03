Koita: Beşiktaş'a gitmek istiyorum
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta adaylardan biri olan Koita için kulübünün izin vermemesi sonucu vazgeçilmişti. Golcü futbolcu kulübü ile görüşerek siyah-beyazlılara gitmek istediğini ifade etti. İşte detaylar...
Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından kiralıktan dönen Larin olmasına rağmen yine de forvet bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ın gözü Kasımpaşalı Fode Koita'daydı.
KASIMPAŞA KABUL ETMEDİ
Geçtiğimiz sezon Mame Thiam ve Koita ikilisiyle gol yollarında etkili olan Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'ye Mame Thiam'ı bedelsiz vermesinin ardından Koita'nın durumu, Beşiktaş tarafından sorulmuştu. Ancak Kasımpaşa yönetimi, Koita'nın kendileri açısından en önemli oyuncu olduğunu ve onu satmayı düşünmediklerini belirtip Beşiktaş'ı reddetmişti.
KOITA BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR
beIN Sports'un haberine göre ise Gineli forvetin, Beşiktaş'a gitmeyi istediği ifade edildi. Siyah beyazlı ekipte top koşturma fikrine çok sıcak bakan 29 yaşındaki yıldız golcünün, Beşiktaş'tan gelen teklifi önemli bir fırsat olarak gördüğü belirtildi ve Kasımpaşa ile yaptığı görüşmede, "Kariyerime Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum, gereken kolaylığı gösterin" dedi.
ISRAR DEVAM EDECEK
Beşiktaş'ın ise Koita konusunda ısrarının devam ettiği ve kısa zaman içerisinde Kasımpaşa ile masaya oturmayı planladığı kaydedildi.
33 GOL KATKISI
Kasımpaşa'nın 2015-2016 sezonunun devre arasında Blackburn Rovers'tan 300 bin Euro karşılığında renklerine bağladığı Fode Koita, 4.5 sezondur top koşturduğu Süper Lig'de toplam 87 karşılaşmaya çıktı ve 23 gol atarken, 10 da asist yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama