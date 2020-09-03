03 Eylül 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Koita: Beşiktaş'a gitmek istiyorum

Kulübüne rest çekti! Gitmek istiyorum
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 Giriş Tarihi: 03.09.2020

Forvet arayışlarını sürdüren 'ta adaylardan biri olan Koita için kulübünün izin vermemesi sonucu vazgeçilmişti. Golcü futbolcu kulübü ile görüşerek siyah-beyazlılara gitmek istediğini ifade etti. İşte detaylar...

Burak Yılmaz'ın Lille'e olmasının ardından kiralıktan dönen Larin olmasına rağmen yine de forvet bölgesine transfer yapmak isteyen 'ın gözü Kasımpaşalı 'daydı.

KASIMPAŞA KABUL ETMEDİ
Geçtiğimiz sezon Mame Thiam ve Koita ikilisiyle gol yollarında etkili olan 'nın Fenerbahçe'ye Mame Thiam'ı bedelsiz vermesinin ardından Koita'nın durumu, Beşiktaş tarafından sorulmuştu. Ancak Kasımpaşa yönetimi, Koita'nın kendileri açısından en önemli oyuncu olduğunu ve onu satmayı düşünmediklerini belirtip Beşiktaş'ı reddetmişti.

KOITA BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR
beIN Sports'un haberine göre ise Gineli forvetin, Beşiktaş'a gitmeyi istediği ifade edildi. Siyah beyazlı ekipte top koşturma fikrine çok sıcak bakan 29 yaşındaki yıldız golcünün, Beşiktaş'tan gelen teklifi önemli bir fırsat olarak gördüğü belirtildi ve Kasımpaşa ile yaptığı görüşmede, "Kariyerime Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum, gereken kolaylığı gösterin" dedi.

ISRAR DEVAM EDECEK
Beşiktaş'ın ise Koita konusunda ısrarının devam ettiği ve kısa zaman içerisinde Kasımpaşa ile masaya oturmayı planladığı kaydedildi.

33 GOL KATKISI
Kasımpaşa'nın 2015-2016 sezonunun devre arasında Blackburn Rovers'tan 300 bin Euro karşılığında renklerine bağladığı Fode Koita, 4.5 sezondur top koşturduğu Süper Lig'de toplam 87 karşılaşmaya çıktı ve 23 gol atarken, 10 da asist yaptı.

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