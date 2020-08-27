27 Ağustos 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a sürpriz isim! Menajerler önerdi

Kartal'a sürpriz isim! Menajerler önerdi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.08.2020

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Atiba'nın yanına partner arayışlarına devam ediyor. Bu kapsamda siyah-beyazlılara menajerler tarafından sürpriz bir isim önerildi. İşte detaylar...

Süper Lig'de 2020-021 sezonu hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a, Aston Villa'da top koşturan Conor Hourihane önerildi. temsilcisiyle 1 yıl sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncunun, Türkiye macerasına olumlu baktığı iddia edildi. Orta sahada iki yönlü oynayabilen İrlandalı futbolcu, bu sezon 34 maçta forma giyerken, 7 gol ve 5 asistlik katkıda bulundu. Orta saha hattını yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında bu mevkideki zaafları da dikkat çekmişti. Aston Villa formasıyla 146 maçta 28 gol atan İrlandalı oyuncu Hourihane, 22 de gol atarak toplamda 50 gole direkt katkı sağladı.

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