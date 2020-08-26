Beşiktaş'tan Santon çıkarması

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, defans hattına takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah beyazlı ekip Roma'nın 29 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Santon için ikinci teklifini yaptı. A Spor muhabiri Sercan Dikmen son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...

ABONE OL