26 Ağustos 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Beşiktaş'tan Santon çıkarması

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, defans hattına takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah beyazlı ekip Roma'nın 29 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Santon için ikinci teklifini yaptı. A Spor muhabiri Sercan Dikmen son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...
26.08.2020
ABONE OL

DİĞER
Beşiktaş'tan Santon çıkarması Beşiktaş'tan Santon çıkarması 26.08.2020
Sergen Yalçın maçı okuyamadı "Sergen Yalçın maçı okuyamadı" 25.08.2020
Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın! Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın! 25.08.2020
İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon 25.08.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Güçlü bir oyun karakteri yansıtmak istiyoruz "Güçlü bir oyun karakteri yansıtmak istiyoruz" 24.08.2020
Turla ayrılmak istiyoruz "Turla ayrılmak istiyoruz" 24.08.2020
Adem Ljajic'den transfer kararı! Adem Ljajic'den transfer kararı! 24.08.2020
Vida transferi veto etti! Vida transferi veto etti! 24.08.2020
Beşiktaş'ın borcu açıklandı Beşiktaş'ın borcu açıklandı 23.08.2020
İndirim alamadığımız futbolcularımız var "İndirim alamadığımız futbolcularımız var" 23.08.2020
Vida Bologna ve Parma'yı reddetti Vida Bologna ve Parma'yı reddetti 22.08.2020
Welinton: Taraftarı mutlu etmemiz gerekiyor Welinton: Taraftarı mutlu etmemiz gerekiyor 22.08.2020
UEFA'nın ataması tepki çekti UEFA'nın ataması tepki çekti 22.08.2020
Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu 22.08.2020
Papiss Cisse: Beşiktaş ile görüştüm Papiss Cisse: Beşiktaş ile görüştüm 22.08.2020
Elneny'den veda mesajı Elneny'den veda mesajı 21.08.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Defansa duvar örülecek...
Aboubakar Süper Lig'e haber yolladı! Bedavaya gelirim
Lionel Messi'nin serbest kalma bedeli 700 milyon Euro! Ama zirvede başkası var...
İspanya'da Lionel Messi çılgınlığı! Barcelona taraftarı sokağa döküldü
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! İşte PAOK-Beşiktaş maçından kareler
Taffarel'den yıllar sonra gelen itiraf! "Bizi parçalara ayırırlardı"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör