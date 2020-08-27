27 Ağustos 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oluyor!

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oluyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.08.2020

Şampiyonlar Ligi 2. turunda 'a elenen Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek. Siyah-beyazlıların rakipleri yavaş yavaş netleşiyor.

Önceki akşam Yunanistan'da oynanan karşılaşmada 'a 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden Beşiktaş, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Siyah-beyazlılar, 3'üncü ön eleme turunu geçerse, bir de play-off turu oynayacak. Şenol Güneş zamanında alınan puanlar sayesinde bu iki turda da Beşiktaş seri başı olacak. Beşiktaş'ın bir sonraki turdaki rakibi 1 Eylül'de belli olacak. Karşılaşma 24 Eylül'de tek maç üzerinden oynanacak. Rijeka / Hırvatistan, Charleroi / Belçika, Desna / Ukrayna, SonderjyskE / Danimarka, Anorthosis / R.K, St. Gallen / İsviçre, Vojvodina / takımları turu geçerek Beşiktaş'ın rakipleri arasına girmeyi başardı. Ayrıca Reims, Rio Ave, ve gibi sıkıntı yaratacak takımlar da rakipler arasında. UEFA Avrupa Ligi eleme turundaki maçlar tek maç üzerinden oynanacak, yani rövanşları olmayacak.

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