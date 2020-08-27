Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oluyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda PAOK'a elenen Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek. Siyah-beyazlıların rakipleri yavaş yavaş netleşiyor.

Önceki akşam Yunanistan'da oynanan karşılaşmada PAOK'a 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Siyah-beyazlılar, 3'üncü ön eleme turunu geçerse, bir de play-off turu oynayacak. Şenol Güneş zamanında alınan puanlar sayesinde bu iki turda da Beşiktaş seri başı olacak. Beşiktaş'ın bir sonraki turdaki rakibi 1 Eylül'de belli olacak. Karşılaşma 24 Eylül'de tek maç üzerinden oynanacak. Rijeka / Hırvatistan, Charleroi / Belçika, Desna / Ukrayna, SonderjyskE / Danimarka, Anorthosis / Kıbrıs R.K, St. Gallen / İsviçre, Vojvodina / Sırbistan takımları turu geçerek Beşiktaş'ın rakipleri arasına girmeyi başardı. Ayrıca Reims, Rio Ave, Hajduk Split ve Dinamo Moskova gibi sıkıntı yaratacak takımlar da rakipler arasında. UEFA Avrupa Ligi eleme turundaki maçlar tek maç üzerinden oynanacak, yani rövanşları olmayacak.

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