Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oluyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda PAOK'a elenen Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek. Siyah-beyazlıların rakipleri yavaş yavaş netleşiyor.
Önceki akşam Yunanistan'da oynanan karşılaşmada PAOK'a 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Siyah-beyazlılar, 3'üncü ön eleme turunu geçerse, bir de play-off turu oynayacak. Şenol Güneş zamanında alınan puanlar sayesinde bu iki turda da Beşiktaş seri başı olacak. Beşiktaş'ın bir sonraki turdaki rakibi 1 Eylül'de belli olacak. Karşılaşma 24 Eylül'de tek maç üzerinden oynanacak. Rijeka / Hırvatistan, Charleroi / Belçika, Desna / Ukrayna, SonderjyskE / Danimarka, Anorthosis / Kıbrıs R.K, St. Gallen / İsviçre, Vojvodina / Sırbistan takımları turu geçerek Beşiktaş'ın rakipleri arasına girmeyi başardı. Ayrıca Reims, Rio Ave, Hajduk Split ve Dinamo Moskova gibi sıkıntı yaratacak takımlar da rakipler arasında. UEFA Avrupa Ligi eleme turundaki maçlar tek maç üzerinden oynanacak, yani rövanşları olmayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama