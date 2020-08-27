27 Ağustos 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Papiss Cisse'nin yeni takımı belli oluyor!

Cisse'nin yeni takımı belli oluyor!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.08.2020

Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, gündemine 'yi almıştı. Deneyimli golcünün yeni takımı belli oluyor.

Beşiktaş'ın forvet adaylarından biri olan ile görüşmeler devam ederken, siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi sıkıntı yarattı. Başkan Ahmet Nur Çebi, sadece lig yarışı için Cisse'ye 1.5 milyon euro vermeyeceğini menajerine iletti. Papiss Cisse'nin Beşiktaş'ın teklifi olan 850 bin euro'yu kabul etmemesi durumunda 'ye gideceği iddia edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Aboubakar'dan Süper Lig ekibine şok teklif! Aboubakar'dan Süper Lig ekibine şok teklif!
Kartal'a sürpriz isim! Menajerler önerdi Kartal'a sürpriz isim! Menajerler önerdi
Beşiktaş'tan sağ bek çıkarması! Teklif yapıldı... Beşiktaş'tan sağ bek çıkarması! Teklif yapıldı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör