Papiss Cisse'nin yeni takımı belli oluyor!

Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, gündemine Papiss Cisse'yi almıştı. Deneyimli golcünün yeni takımı belli oluyor.

Beşiktaş'ın forvet adaylarından biri olan Papiss Cisse ile görüşmeler devam ederken, siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi sıkıntı yarattı. Başkan Ahmet Nur Çebi, sadece lig yarışı için Cisse'ye 1.5 milyon euro vermeyeceğini menajerine iletti. Papiss Cisse'nin Beşiktaş'ın teklifi olan 850 bin euro'yu kabul etmemesi durumunda BAE'ye gideceği iddia edildi.

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